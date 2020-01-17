ФОПам повысили лимиты доходов: на сколько и кому

Лимит предельного дохода ФОПов 1-3 групп повышен до 1, 5 и 7 млн гривень в год соответственно.

Лимит предельного дохода физических лиц-предпринимателей (так называемых ФОПов) 1-3 групп повышен до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн в год соответственно, тогда как ранее эти лимиты составляли 300 тыс. грн, 1,5 млн грн и 5 млн грн соответственно.

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Как сообщила на своей странице в сети Facebook заместитель главы парламентского Комитета по вопросам экономического развития, депутат от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа, соответствующие изменения закреплены в принятой поправке к закону №1210 о внедрении в Украине ряда правил Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

"Размер лимитов для ФОП давно не соответствует реальному состоянию экономики и должен быть, по крайней мере, проиндексирован, не говоря уже о том, что предприниматели нуждаются в большем пространстве для развития", - написала Пидласа.

Она также добавила, что почти аналогичное повышение лимитов заложено в инициированный ею законопроект №2338 об изменении в Налоговый кодекс Украины относительно мер по детенизации оборота товаров и услуг.

"Но и такая версия подходит - чем раньше лимиты увеличатся, тем лучше", - подытожила депутат.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла закон о внедрении в Украине ряда правил Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

Внедрение этих шагов является предпосылкой для либерализации валютного регулирования и соответствует обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, эти правила BEPS не позволят крупному бизнесу и олигархам, в частности, в будущем перенаправлять полученную в Украине прибыль за границу с целью избежать налогообложения.

Справка УНИАН. С 1 января 2017 года Украина присоединилась к международной программе расширенного сотрудничества по вопросам имплементации Плана действий BEPS, участие в которой сегодня принимают более 116 стран мира.