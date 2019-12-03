Депутаты взялись за борьбу с уклонением от уплаты налогов

Рада одобрила законопроект о внедрении правил по противодействию уклонению от уплаты налогов BEPS.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внедрении в Украине ряда правил Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение по законопроекту об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (№1210) проголосовали 232 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, современные правила налогообложения дают бизнесу много возможностей для спекуляции налоговыми ставками, режимами и статусами. При этом, план действий BEPS включает 15 шагов, покрывающих различные сферы противодействия агрессивному налоговому планированию.

Авторы законопроекта напомнили, что с 1 января 2017 года Украина присоединилась к международной программе расширенного сотрудничества по вопросам имплементации Плана действий BEPS, участие в которой сегодня принимают более 116 стран мира.

Отмечается, что внедрение этих шагов является предпосылкой для либерализации валютного регулирования и соответствует обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Согласно законопроекту, вводятся правила контроля за трансфертным ценообразованием (шаги 8-10, 13), а также налогообложение контролируемых иностранных компаний (шаг 3), ограничение расходов по финансовым операциям со связанными лицами (шаг 4), предотвращение злоупотреблений в связи с применением договоров об избежании двойного налогообложения (шаг 6), предотвращение избежания статуса постоянного представительства и налогообложения постоянных представительств (шаг 7), применение процедуры взаимного согласования (шаг 14).

Также законопроект предполагает введение коллегиального рассмотрения материалов проверки. При этом, обжалование решений контролирующих органов будет возможно с помощью Апелляционной комиссии по вопросам рассмотрения жалоб налогоплательщиков.

Справка УНИАН. В 2017 году Украина присоединилась к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS). В июле 2018 года наша страна подписала многостороннюю конвенцию об избежании двойного налогообложения.

Верховная Рада в феврале 2019 года приняла президентский законопроект «О ратификации Многосторонней конвенции о выполнении мер, которые касаются соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения», который позволит Украине внести необходимые изменения во все действующие международные договоры Украины об избежании двойного налогообложения.