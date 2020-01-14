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Зарплату нардепов повысили, но не до 100 тысяч гривень - Разумков

10:37, 14 января 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании парламента.

Он отметил, что в СМИ есть информация об увеличении зарплаты народных депутатов до 100 и даже 150 тысяч. «Я только что обратился к Аппарату, и мне предоставили полную информацию: есть индексация зарплаты народных депутатов, однако она совершенно не соответствует тем цифрам, о которых пишут СМИ — о 100 и 150 тысяч», - отметил Разумков.

Вместе с тем спикер не назвал, до какой суммы проиндексирована зарплата депутатов.

Председатель ВР лишь уточнил, что индексация зарплат связана с повышением прожиточного минимума.

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