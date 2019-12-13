Экономист объяснил, когда можно ждать существенного повышения прожиточного минимума

Экономист напомнил, что 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете, поэтому пересматривать его уже не будут.

Кабинет министров Украины сможет существенно увеличить прожиточный минимум не ранее, чем в 2021 году.

Об этом заявил экономист Илья Несходовький, комментируя планы премьер-министра Алексея Гончарука удвоить прожиточный минимум – до 4200 грн, передает «Обозреватель».

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"Увеличить они не смогут, потому что уже заложен показатель в государственном бюджете. Он рассчитан и определен, там будет рост три раза, но не втрое. Рост будет минимальным, всего на несколько процентов. Это предусмотрено", – отметил Несходовский.

Экономист напомнил, что 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете, поэтому пересматривать его уже не будут.

"Это означает, что если и будет поднят прожиточный минимум, то только с 2021 года, а не 2020-го", – пояснил он.

Как пояснил эксперт, закон, который в среду был рассмотрен в Кабинете министров, призванный "оторвать отдельные статьи расходов или показатели, которые необоснованно привязаны к прожиточному минимуму".

"Например, зарплата отдельных судей определяется количеством размеров прожиточных минимумов, что, конечно, необоснованно. Есть и другие выплаты, необоснованно привязанные к прожиточному минимуму", – рассказал Несходовский.

"Но есть и выплаты, привязка которых совершенно обоснована. Отвязывать их невозможно, это предусмотрено Конституцией. Например, Конституция прямо определяет, что размер минимальной пенсии не может быть меньше прожиточного минимума. Здесь остается вопрос, потому что существенное увеличение прожиточного минимума автоматически приведет к существенному увеличению расходов Пенсионного фонда", – добавил он.