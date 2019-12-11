Кабмин предложил увеличить прожиточный минимум вдвое

Принятие этого законопроекта позволит наконец начать настоящую борьбу с бедностью в Украине, считает премьер Алексей Гончарук.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил законопроект, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум до 4200 гривень в месяц.

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Как сообщает пресс-служба правительства, это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей.

"Раньше каждое повышение прожиточного минимума добавляло средства не только тем, кто в них нуждался. Повышение автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды государственных услуг и тому подобное. Отмена этой архаичной советской нормы позволит наконец начать настоящую борьбу с бедностью в Украине", - цитирует главу правительства Алексея Гончарука его пресс-служба.

Справка УНИАН. С 1 декабря 2019 года прожиточный минимум в Украине составляет 2027 гривень.