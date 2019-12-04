Премьер рассказал, когда заработает программа кредитования малого бизнеса под 5-9% годовых

Получить кредит на сумму до 1,5 миллиона гривень можно будет на срок до 5 лет.

Кабинет министров с 1 февраля 2020 года запустит программу по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Об этом в видеообращении на канале в YouTube сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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«В следующем году открыть бизнес в Украине станет значительно проще. Мы запускаем программу доступного кредитования для малого и среднего предпринимательства. Она запустится с 1 февраля 2020 года как для действующего, так и для нового бизнеса. Ставки будут доступными - от 5 до 9% в зависимости от условий кредитования», - сказал он.

По его словам, получить кредит на сумму до 1,5 миллиона гривен можно будет на срок до 5 лет.

«Вам нужен бизнес-план, хорошая репутация и кредитная история. Это - главный залог получения кредита. Конечно, неплохо, чтобы ваше дело продолжалась уже как минимум год, и важно, чтобы ваша общая выручка за год не превышала 50 млн грн», - сказал он.

Напомним, ранее в Правительстве пообещали, что украинцы смогут брать гривневые кредиты под покупку земли по ставке 3-5% после принятия закона о рынке земли.