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Украинцам обещают кредиты на покупку земли по ставке 3-5%

14:43, 15 ноября 2019
Агро
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В Украине запустят рынок земли / фото УНИАН

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Об этом в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

“Процентная ставка по кредиту на приобретение земли будет 3-5%. В гривне”, - написал он, добавив, что такая поддержка будет доступна только малым фермерам.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

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Теги: #земельная реформа#рынок земли