Депутаты поддержали президентские правки в закон о проверках получателей соцвыплат

17 октября Верховная Рада Украины приняла закон о верификации и мониторинге государственных выплат, который позволит оптимизировать бюджетные расходы путем проверки информации, влияющей на определение права и размер госвыплат.

Верховная Рада Украины приняла с правками президента закон о верификации и мониторинге государственных выплат, который позволит оптимизировать бюджетные расходы путем проверки информации, влияющей на определение права и размер госвыплат.

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За данное решение проголосовали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект №1231, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что президент не может подписать закон в связи с его несогласованностью с действующими законами.

Стефанчук отметил, что в случае подписания закона, который поступил президенту, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" от 2 октября № 140-ІХ в части предоставления Национальному агентству по предупреждению коррупции доступа к государственным реестрам, доступ будет фактически утрачен, а указанное национальное агентство - лишено права автоматизированного доступа к нему.

Как сообщал УНИНА, 17 октября Верховная Рада Украины приняла закон о верификации и мониторинге государственных выплат, который позволит оптимизировать бюджетные расходы путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер госвыплат.

Законопроект регулирует выплаты, под которые подпадают только пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, за исключением академических; другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. То есть здесь идет абсолютно европейская норма, механизм, отработанный центральными органами исполнительной власти.