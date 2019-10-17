Депутаты ввели проверку получателей соцвыплат

Парламент принял законопроект в первом чтении 20 сентября.

Верховная Рада Украины приняла в закон о верификации и мониторинге государственных выплат, который позволит оптимизировать бюджетные расходы путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер госвыплат.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №1231 проголосовали 249 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что депутаты доработали законопроект после первого чтения и учли 17 предложений от народных депутатов, а 2 учли частично. Комитет рассмотрел и одобрил принятие документа, как закона.

«Законопроект регулирует выплаты, под которые подпадают только пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, за исключением академических; другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. То есть здесь идет абсолютно европейская норма, механизм, отработанный центральными органами исполнительной власти», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о проведении верификации и мониторинге государственных выплат.

Депутаты, докладывая по законопроекту, отметили, что речь идет не о проверках пенсионеров и отзыве субсидий. Предлагается не проверять, а только предоставить Минфину возможность запустить программное обеспечение, которое могло бы определять эти проблемные аспекты в вопросах выплаты госпомощи и сообщать об этом в соответствующие органы.

Ранее Министерство финансов проводило верификацию соцвыплат, однако ее практическая реализация так и не состоялась в связи с принятием соответствующего решения суда.

Законопроект был зарегистрирован в Раде 2 сентября и определен президентом Украины как неотложный.