НБУ утвердил новые требования к банкам по раскрытию информации

Регулятор обязал финучреждения выполнить эти требования в течение 6 месяцев.

Национальный банк Украины утвердил новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах, обязав финучреждения выполнить эти требования в течение 6 месяцев.

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Как сообщается на сайте НБУ, через три месяца все банки должны предоставлять исчерпывающую информацию об услугах на сайтах в едином унифицированном формате. В частности, указывать полную стоимость услуги, включая комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги, периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата, возможные штрафы.

Отмечается, что Нацбанк начнет контролировать соблюдение этих требований через три месяца и осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов.

В НБУ напомнили, что за нераскрытие информации в полном объеме в законодательстве предусмотрены штрафные санкции от 300 до 600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за каждый случай.

Через шесть месяцев на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от услуги.

Кроме того, через шесть месяцев заработают новые требования к раскрытию информации в рекламе, которая должна будет содержать характеристики банковской услуги, включая информацию о полной стоимости, условия получения услуги, риски.

Также Нацбанк рекомендовал финучреждениям разработать автоматизированную базу данных для фиксирования информации об обращениях граждан, определять ответственного сотрудника за рассмотрение каждого обращения, проводить программы обучения сотрудников, работающих с клиентами, устранять выявленные при обращении нарушения и предупреждать подобные нарушения в отношении других клиентов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг, в соответствии с которым Нацбанк получил полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг. Закон вступает в силу через три месяца после подписания президентом, или с января 2020 года.

Начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук в интервью УНИАН рассказала, что согласно принятому закону регулятор будет штрафовать финучреждения за искажение данных о реальной стоимости кредитов в рекламной продукции.