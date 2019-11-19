Почем сегодня валюта: доллар и евро подешевели в курсах Нацбанка

Национальный банк Украины на вторник, 19 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,1372 грн/долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2413,7178 (18 ноября – 2422,0132)

100 EUR – 2669,8133 (18 ноября – 2672,4494)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 18 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,17/24,21 грн/долл., что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 26,75/26,79 грн/евро, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.