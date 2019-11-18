Гривня после выходных немного просела к доллару

Котировки гривни к доллару снизились на 4 копейки, к евро - на 10 копеек.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 18 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,17/24,21 гривни/доллар, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 26,75/26,79 гривни/евро, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на вторник, 19 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,1372 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 15 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,14/24,17 гривни/доллар, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.