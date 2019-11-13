НАБУ отправило подозрение по почте Бахматюку, что не соответствует требованиям законодательства – юрист о деле "VAB Банка"

Татьяна Козаченко убеждена, что правоохранители обязаны действовать исключительно в предусмотренный законом способ.

Член Совета общественного контроля НАБУ юрист Татьяна Козаченко прокомментировала дело «VAB Банка», по которому состоялись громкие задержания как менеджеров банка, так и должностных лиц НБУ, а также информацию НАБУ и САП о вручении подозрений.

Как сообщили в НАБУ, 13 ноября 2019 детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили фактическому владельцу и экс-главе правления ПАО «ВиЭйБи Банк» о подозрении в завладении 1,2 миллиарда гривень стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины упомянутому финучреждению. Поскольку местонахождение этих лиц пока не установлено, вручение письменных сообщений о подозрении осуществляется в порядке, определенном ст. 135, 278 УПК Украины (отправлено по почте и вручены жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых), информирует Depo.ua.

Издание связалось с юристом Татьяной Козаченко, которая назвала такие действия силовиков с отправкой по почте подозрений нарушением требований законодательства.

«Действовать исключительно способом предусмотренным законом это не право, а обязанность правоохранительных органов. НАБУ сообщает о количестве подозреваемых по делу так называемого «присвоения» стабилизационного кредита НБУ, в то же время точно известно, что часть этих лиц не получала уведомления о подозрении. Указанный документ вручается лично лицу, ему разъясняются соответствующие процессуальные права, это меняет статус личности в уголовном производстве и является началом уголовного преследования. Информация НАБУ о том, что такие сообщения были направлены просто по почте без подтверждения, что лично были получены лицами, не соответствует требованиям законодательства и является преждевременной. Это реальный пример манипулирования информацией, осуществления внепроцессуального влияния от имени государства, это не соответствует стандартам ЕСПЧ и недопустимо», – сказала Козаченко.