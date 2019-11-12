Минфин одолжил в госбюджет почти 11 миллиардов гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 3 млрд грн и 305 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,425 млрд грн и 304,9 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 175, 322 и 1064 дня с доходностью 14,10%, 13,75% и 13,12% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены в результате продажи облигаций сроком обращения 764 дня с доходностью 4,25% годовых.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 10,898 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-октябре 2019 года привлекло в государственный бюджет 202,782 млрд грн, 3,767 млрд долл. и 189 млн евро.