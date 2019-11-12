Правление НБУ хочет взять на поруки члена совета регулятора в деле "ВиЭйБи Банка"

Правление НБУ выразило готовность взять на поруки обвиняемого в причастности к хищению рефинансирования «ВиЭйБи Банка» члена совета регулятора Каленского. Таким образом чиновники отстаивают институционность решений НБУ.

Правление Национального банка Украины выразило готовность в Высшем антикоррупционном суде взять на поруки действующего члена совета НБУ Николая Каленского, обвиняемого в причастности к хищению рефинансирования «ВиЭйБи банка» накануне его банкротства.

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Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в соцсети Facebook.

«Все присутствующие в Киеве члены правления НБУ озвучили в Высшем антикоррупционном суде свою готовность взять Николая Каленского на поруки, отстаивая институционность решений НБУ», - написала Рожкова.

Также она опубликовала соответствующее видео с заседания Высшего антикоррупционного суда, где в настоящий момент рассматривается вопрос избрания меры пресечения Каленскому.

Ранее до начала заседания суда Рожкова заявила, что правление НБУ планирует выступить поручителем в этом процессе и отстаивать решения регулятора.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило подозрение в причастности к хищению рефинансирования «ВиЭйБи Банка» главе правления «Райффайзен Банка Аваль» Александру Писаруку, который в период банкротства «ВиЭйБи Банка» занимал пост первого заместителя главы НБУ.

Также НАБУ вручило подозрения бывшему директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге и бывшему исполняющему обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николаю Каленскому, который с апреля 2018 года входит в состав совета НБУ по квоте президента.

Кроме того, НАБУ вручило подозрения ряду должностных лиц «ВиЭйБи Банка» и частных компаний, связанных с прежними владельцами этого финучреждения.

Глава НБУ Яков Смолий на фоне этих событий прервал командировку и срочно возвращается в Украину.

VAB банк - один из тех банков, которые были выведены с рынка в 2016 году. Его владелец Олег Бахматюк в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но пока его предложения были отклонены.

Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании силовиками. Бахматюк заявляет, что за террором компании, которая платит миллиардные налоги и в которой работают 27 тысяч человек, стоят амбиции руководителя НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.