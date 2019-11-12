Бахматюк обвинил Сытника и Рябошапку в давлении на бизнес из-за их амбиций

Вчера состоялись обыски и задержания работников ликвидируемого VAB банка Олега Бахматюка силовиками НАБУ.

Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании силовиками. Бахматюк заявляет, что за террором компании, которая платит миллиардные налоги и в которой работают 27 тысяч человек, стоят амбиции руководителя НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.

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Вчера состоялись обыски и задержания работников ликвидируемого VAB банка Олега Бахматюка, владельца одного из крупнейших украинских агрохолдингов, группы компаний "Укрлендфарминг" силовиками НАБУ. Задержания проводились детективами НАБУ по делу рефинансирования банка в 2014 году. Дело, по которому задержали работников банка, было закрыто летом 2019 года, но было заново открыто Генпрокурором Рябошапкой и передана НАБУ. Олег Бахматюк обратился с открытым заявлением к президенту Владимиру Зеленскому, в которой обвиняет генпрокурора Руслана Рябошапку и руководителя НАБУ Артема Сытника в терроре бизнеса из-за собственных амбиций, и просит вмешаться.

"Нарушается закон, и мы не имеем никакой возможности защищаться. Ведь нас уже назначили виновными. И в нашем обществе человек, которую назвали "олигархом", априори становится виновным и должен быть наказан только потому, что господином Рябошапкой или г-ном Сытником причислен к этой категории, - заявляет Олег Бахматюк. - Мы считаем, что это неправильная, несправедливая и неразумная позиция. Есть целый ряд нарушений законодательства Украины и международных стандартов относительно повторного открытия уголовного дела. Дело по этим эпизодам закрывалась 5 раз! Такого нет ни в одной стране мира, и это подается как "восстановление справедливости". И этим открывается ящик Пандоры вместо конструктивного предложения возврата средств и сохранение рабочих мест. И негативные последствия этого лягут на Вас, на Правительство, ведь сохранение экономических единиц - это первоочередная задача, которую декларирует и Правительство, и Вы. Мы просим Вас вмешаться в этот процесс. Просим остановить назначение виновных без всякого права на защиту".

Бахматюк заявляет, что неоднократно обращался к чиновникам с предложением реструктуризировать задолженность банку и незамедлительно начать выплаты в бюджет по четкому графику - речь идет о сумме в 8 миллиардов гривень. Из-за нерешения этой ситуации под угрозой существования оказалась его компания "Укрлендфарминг", которая трудоустраивает 27 тысяч человек, производит 1% ВВП, платит 3 миллиарда гривень налогов и выплачивает свыше 3,5 миллиарда гривень зарплаты. В этой ситуации Бахматюк видит желание силовиков найти очередную жертву, чтобы понравиться, от чего страдает не только его бизнес, но и бюджет страны.

"В очередной раз возобновили уголовное дело, которое касается дела в отношении VAB банка. Дело, которое уже была исследовано всеми силовыми структурами нашего государства - Национальной полицией, Службой безопасности Украины, прокуратурой. Была проведена масса экспертиз, масса следственных действий, обысков. Фактически терроризировали компанию в течение 5 лет, а мы все искали какого-то конструктива, стучали в дверь, хотели быть услышанными. Мы предлагали сесть за стол переговоров, чтобы сохранить компанию, которая имеет большое влияние на экономику нашего государства. Мы хотим честного и откровенного разговора о ситуации, которая сложилась с банками. Мы хотим открытости и конструктивных переговоров, что и Вами декларировалось. Но мы видим, что и НАБУ, и органы Генеральной прокуратуры работают в рамках конъюнктуры, в которой закон не имеет никакого значения. А имеют значение попытки понравиться, найти очередную жертву. Нарушается закон, и мы не имеем никакой возможности защищаться. Ведь нас уже назначили виновными. И в нашем обществе человек, которого назвали "олигархом", априори становится виновным и должен быть наказан только потому, что господином Рябошапкою или г-ном Сытником причислен к этой категории. Мы считаем, что это неправильная, несправедливая и неразумная позиция. Есть целый ряд нарушений законодательства Украины и международных стандартов относительно повторного открытия уголовного дела. Дело по этим эпизодам закрывалась 5 раз! Такого нет ни в одной стране мира, и это подается как "восстановление справедливости".

VAB банк - один из тех банков, которые были выведены с рынка в 2016 году. Его владелец Олег Бахматюк в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но пока его предложения были отклонены. Обращение бизнесмена к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию было размещено сегодня утром на официальном сайте компании.