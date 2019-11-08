Зеленский предложил основателю Alibaba открыть в Украине R&D-центр

Президент считает, что Украина может предложить много интересных бизнес-возможностей для инвесторов, в частности для компании Alibaba.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма предложил рассмотреть возможность открытия в Украине R&D-центра.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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По мнению Зеленского, Украина может предложить много интересных бизнес-возможностей для инвесторов, в частности для компании Alibaba.

Так, отметил президент, в последние годы в Украине было открыто более 100 R&D-центров известных мировых компаний, таких как Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens.

Поэтому Зеленский предлагает рассмотреть возможность открытия такого центра в Украине для усиления работы Alibaba в европейском регионе.

«У нас очень амбициозные цели. Мы хотим полностью перезагрузить Украину, чтобы в стране появлялись такие люди, как вы», - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский напомнил, что в Украине одни из лучших в мире специалисты по data analytics, и мы можем предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта (data analytics and artificial intelligence).

Глава государства также выразил заинтересованность в совместных образовательных проектах, в частности в сфере информационных технологий, ведь Украина стремится создавать конкурентный ІТ-продукт.

Как сообщал УНИАН, во время дискуссии в рамках Киевского международного экономического форума 8 ноября Джек Ма заявил, что намерен предложить многим своим бизнес-друзьям инвестировать в Украину.