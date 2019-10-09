Рост цен в Украине в сентябре замедлился до 7,5%

С начала года потребительские цены выросли на 3,4%.

Инфляция в Украине в сентябре 2019 года в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2018 года - составила 7,5%, замедлившись с 8,8% в годовом выражении месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены выросли на 0,7% после снижения на 0,3% в августе к июлю.

С начала года, к декабрю 2018 года, потребительские цены выросли на 3,4%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в сентябре в годовом выражении снова зафиксирован на овощи и железнодорожный пассажирский транспорт – по 28%, а также услуги канализации – 19,1%, горячую воду с отоплением – по 19,1%, водоснабжение – 17,9%.

Снижение цен зафиксировано на яйца (23,6%), природный газ (8,5%), топливо и масла (8,2%), обувь (0,3%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в августе 2019 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2018 года - составила 8,8%, замедлившись с 9,1% в годовом выражении месяцем ранее.