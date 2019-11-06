В Украине запустят мобильное приложение для получения справок и назначения пенсий

Зеленский заявил, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2019 ввести сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом шла речь на его встрече с руководством Верховной Рады и Кабинета Министров, состоявшейся в Офисе президента.

Зеленский, в частности, заявил, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года, а также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

Кроме того, президент считает необходимым, чтобы до 31 января 2020 года Министерство здравоохранения усовершенствовало работу системы экстренной медицины и до февраля обеспечило создание и функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации.

Среди прочего президент поставил задачу министру образования и науки Анне Новосад. В частности, до конца года должна быть сформирована законодательная основа для работы базовой и профильной школы по новым образовательным стандартам и обеспечен полноценный запуск работы Национального фонда исследований.

Кроме того, глава государства считает необходимым, чтобы Министерство культуры, молодежи и спорта до конца года разработало законопроект относительно информационного пространства Украины.