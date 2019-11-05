Премьер о пенсиях: они вырастут, но не сильно

Обновленный проект госбюджета-2020 предусматривает незначительный рост пенсий украинцев после индексации. В проекте бюджета предусмотрено выделение 173 млрд грн на погашение дефицита Пенсионного фонда.

Обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год, который подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении, предусматривает незначительный рост пенсий украинцев после проведения индексации соцвыплат.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ.

«Конечно, пенсии будут индексированы, они вырастут, но вырастут не сильно, к сожалению… Для этого необходим очень серьезный ресурс и нужно, чтобы экономика росла значительно быстрее», - сказал он.

В проекте бюджета предусмотрено выделение 173 млрд грн на погашение дефицита Пенсионного фонда.

Как сообщал УНИАН, по данным Пенсионного фонда, общая численность пенсионеров в Украине составляет 11,3 млн.

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 167 млрд грн. При этом дефицит ПФУ в текущем году составляет около 30 млрд грн.