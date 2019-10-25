НБУ отозвал лицензию у «Укрсоцбанка» и исключил его из госреестра банков

Правопреемником активов и обязательств банка стал «Альфа-Банк».

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у «Укрсоцбанка» и исключил его из государственного реестра банков.

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Как сообщается на сайте НБУ, решение связано с завершением реорганизации банка путем его присоединения к «Альфа-Банку» по упрощенной процедуре.

Отмечается, что правопреемником активов и обязательств «Укрсоцбанка» с 15 октября стал «Альфа-Банк».

Регулятор напомнил, что предоставил разрешение на реорганизацию «Укрсоцбанка» 12 сентября.

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка», а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.

«Альфа-Банк» (Украина) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в десятку крупнейших финучреждений по объему активов. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».