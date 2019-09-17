НБУ разрешил "Альфа-Банку" поглотить "Укрсоцбанк" по упрощенной процедуре

Процедура может занять от трех до четырех месяцев.

Национальный банк Украины разрешил присоединение "Укрсоцбанка" к "Альфа-Банку" по упрощенной процедуре.

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Как сообщается на сайте НБУ, в результате реорганизации "Альфа-Банк" станет правопреемником всех прав и обязательств "Укрсоцбанка" относительно его клиентов и контрагентов.

В НБУ напомнили, что закон об упрощении реорганизации банков дает возможность сократить процедуру присоединения в несколько раз - с восемнадцати до трех-четырех месяцев.

Также в НБУ напомнили, что в 2018 году этим механизмом воспользовались "Экспресс-Банк" и "Индустриалбанк", а также банки "Центр" и "МТБ Банк".

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая "Альфа-Банком", в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций "Укрсоцбанка", а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.

"Альфа-Банк" (Украина) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в десятку крупнейших финучреждений по объему активов. Банк является частью международного консорциума "Альфа-Групп".