Доллар снова пробил психологическую отметку в 25 гривень

Гривня на межбанке в упала к доллару на 23 копейки - до 25,09/25,13 грн/долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2503.5071 (17 октября – 2473.3852)

100 EUR – 2789.9083 (17 октября – 2748.6730)

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 18 октября, к закрытию торгов установились на уровне 25,09/25,13 грн/долл., что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,95/27,99 грн/евро, что на 29 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за сентябрь выросла к доллару США на 4,1% - до 24,20 грн/долл.

По отношению к евро гривня за месяц выросла на 5,7% - до 26,35 грн/евро. С начала года, за январь-сентябрь, гривня выросла к доллару на 12,6%, к евро - на 16,9%.

Гривня за август подешевела к доллару США на 0,8% - до 25,23 грн/долл.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.