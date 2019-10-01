"Зеленый" в пике: с начала года гривня выросла к доллару почти на 13%
11:23, 01 октября 2019Финансы
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Украинская гривня за сентябрь выросла к доллару на 4%.
Иллюстрация REUTERS
Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за сентябрь выросла к доллару США на 4,1% - до 24,20 грн/долл.
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Согласно данным на сайте НБУ, по отношению к евро гривня за месяц выросла на 5,7% - до 26,35 грн/евро.
С начала года, за январь-сентябрь, гривня выросла к доллару на 12,6%, к евро - на 16,9%.
Как сообщал УНИАН, украинская гривня за август подешевела к доллару США на 0,8% - до 25,23 грн/долл.
Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.
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