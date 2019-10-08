Дело о растрате 58 миллионов гривень при закупке горючего для Минобороны направили в суд

Участники схемы присваивали бюджетные средства путем подготовки и подписания дополнительных соглашений к договорам поставки и организовали повышение цен на нефтепродукты.

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета в особо крупном размере при закупке горючего для Министерства обороны Украины на общую сумму более 58 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба САП.

"В указанном производстве обвиняются бывший заместитель министра обороны Украины, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащий Департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО «Трейд Коммодити» в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины", - говорится в сообщении.

Конечный владелец ООО «Трейд Коммодити» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

"Расследованием, которое проводили детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, установлено, что вышеуказанные лица в 2016 году без предусмотренных законом оснований, путем подготовки и подписания дополнительных соглашений к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны, организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 58 126 559,92 грн", - сообщили в САП.