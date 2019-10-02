"Самое главное – безопасность": в Минфине прокомментировали финансовый вопрос восстановления Донбасса

В поданном правительством проекте госбюджета средства запланированы только на местные выборы на Донбассе и на социальные программы.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова считает, что пока рано говорить о расходах на восстановление инфраструктуры Донбасса, ведь первоочередным является вопрос насчет безопасности.

Читайте такжеВ Украине появится Фонд национального благосостояния – Гончарук рассказал детали

Об этом министр заявила в интервью Радио Свобода.

«Об этом сейчас, я думаю, рано говорить. Но мы понимаем, что в этом вопросе вопрос финансовый будет очень важен, но он не главный. Самое главное – это вопрос безопасности, это вопрос того, что это наши территории, мы всегда за них будем бороться. Я думаю, что сейчас еще рано комментировать финансовые вопросы», – сказала Маркарова.

По ее словам, в представленном проекте госбюджета средства запланированы только на местные выборы на Донбассе и на социальные программы.

«В проекте бюджета запланировано то, что мы подали, согласно законодательству, которое существует сейчас. Поэтому у нас там есть программы помощи переселенцам, есть программы, которые непосредственно касаются решения насущных вопросов той зоны, которая приближена к..., ветеранам. Но эти вопросы сидят внутри других социальных программ. Поэтому ими занимается несколько министерств. Они сидят и в соцсубвенциях, которых у нас несколько десятков миллиардов, и в других», – пояснила министр.