Госбюджет недополучил более 5 миллиардов гривень плановых доходов

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, доходы госбюджета в сентябре выросли на 1%.

Государственный бюджет Украины за сентябрь 2019 года получил 67,884 миллиарда гривень доходов, что на 5,320 миллиарда гривень, или на 7,3%, ниже планового показателя на этот период.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета за сентябрь выросли на 662 миллиона гривень, или на 1%.

Отмечается, что с начала года, за январь-сентябрь, госбюджет получил 739,680 миллиарда гривень доходов, что на 37,363 миллиарда гривень, или на 4,8%, ниже планового показателя на этот период, но на 64,895 миллиарда гривень, или на 9,6%, выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень.