Гривня сдает позиции: почем сегодня можно купить валюту

Гривня на межбанке упала к доллару на 28 копеек. Котировки гривни к евро упали на 26 копеек.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины второй день подряд демонстрируют падение и к закрытию торгов во вторник установились на уровне 24,63/24,66 гривни/доллар, что на 28 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро к закрытию торгов во вторник установились на уровне 26,81/26,84 гривни/евро, что на 26 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на среду, 2 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,56 гривни/доллар, к евро – на уровне 26,76 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины 30 сентября к закрытию торгов установились на уровне 24,34/24,38 гривни/доллар, что на 25 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.