Подорожание в два этапа: экономист спрогнозировал, каким будет курс доллара в конце года

Экономист прогнозирует в конце октября "первое повышение курса".

Курс доллара в Украине к концу 2019 года вырастет в два этапа и достигнет показателя 27-27,5 грн/$.

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Такой прогноз озвучил экономист Игорь Гарбарук, передает «Обозреватель». Эксперт отметил, что в некоторых киевских обменниках сегодня можно увидеть курс 23,9 грн/$.

"Я думаю, что это будет продолжаться еще ближайшие две недели. В конце октября мы увидим первое повышение курса, а в конце ноября еще больше. До конца года мы, скорее всего, по всем прогнозам выйдем на 27-27,5 грн/$", – считает экономист.

"Однако в ситуации, когда в страну закачано 88 млрд грн только от одних облигаций внутреннего государственного займа, работники на 13% увеличили переводы в Украину, наше зерно на 42% больше стало продаваться, на 19% дали черные металлы увеличения экспорта и, наконец, когда доллара гораздо больше, чем предложения на него, укрепление гривны будет происходить", – добавил он.

Одновременно Гарбарук отметил, что укрепление гривни в Украине, вероятнее всего, не приведет к снижению цен.