Доллар на минимуме четырех лет: почем сегодня валюта

Гривня по официальному курсу снова обновила четырехлетний максимум - 24,08 грн/долл. Учитывая установленный официальный курс, с начала сентября гривня укрепилась к доллару США на 4,6%.

Национальный банк Украины на понедельник, 30 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,08 грн/долл., что является максимальным значением за период с января 2016 года, или почти за 4 года.

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Учитывая установленный официальный курс, с начала сентября гривня укрепилась к доллару США на 4,6%.

Официальный курс к евро на понедельник установлен на уровне 26,33 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, по информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины 27 сентября к закрытию торгов установились на уровне 24,10/24,13 грн/долл., к евро - на уровне 26,35/26,38 грн/евро.

Как пояснили в Нацбанке, гривня укрепляется на фоне удешевления импорта нефти и газа при одновременно благоприятных условиях для экспорта из нашей страны.

Кроме того, продолжается рост IТ-отрасли, а нерезиденты выкупают значительные объемы гривневых государственных ценных бумаг.

Заместитель главы правления «Ситибанка» Владислав Сочинский в комментарии УНИАН высказал мнение, что ситуация на валютном рынке Украины останется благоприятной в ближайшие месяцы, и цена на доллар может опуститься ниже отметки в 24 гривни уже на следующей неделе.