Находятся в активной стадии: в Минфине рассказали о переговорах с МВФ

Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать программа правительства, которая будет презентована Кабмином 29 сентября, сообщили в министерстве.

Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом находятся в активной стадии, и повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать программа правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября.

Читайте такжеНазначен новый глава МВФ

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов Украины, опубликованном на его официальном сайте.

«Миссия МВФ под председательством Рона Ван Рудена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии», - говорится в документе.

В Минфине напомнили, что на сегодня остается в силе 14-месячная программа Stand-by, которая была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности в Украине в период президентских и парламентских выборов.

В заявлении говорится, что за время своего пребывания в Киеве сентябрьская миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом.

«Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября», - отмечается в заявлении.

Ранее в украинском представительстве МВФ сообщили, что сегодня заключительный день работы миссии, и заявление по ее итогам ожидается завтра, 27 сентября.

В представительстве не стали комментировать публикации в СМИ о том, что украинским властям не удалось достичь договоренности с представителями миссии относительно новой программы из-за ситуации вокруг «ПриватБанка», возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

Как сообщал УНИАН, очередная оценочная миссия МВФ начала свою работу в Киеве 11 сентября. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, правительство начинает переговоры с Фондом о новой программе, рассчитывая на ее старт к концу года.

В Национальном банке оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

Министр финансов Оксана Маркарова ранее заявляла о том, что новая программа может стать последней, так как в дальнейшем наша страна сможет обходиться без поддержки МВФ.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, Украина будет просить МВФ о новой программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) объемом от 6 до 20 млрд долл. сроком от 2 до 4 лет.