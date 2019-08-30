В новой Раде придумали, как вывести из тени более 250 тысяч госзакупок

В парламенте зарегистрирован законопроект об обязательном использовании Prozorro для закупок свыше 50 тыс. грн.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №1076, который предусматривает обязательное использование электронной системы Prozorro для закупок свыше 50 тыс. грн по упрощенной процедуре, что может вывести более 250 тыс. закупок из тени.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной таможенной службы и инициатор внедрения системы Prozorro Максим Нефедов.

“Этот законопроект № 1076 – новая редакция закона "О публичных закупках", определен Владимиром Зеленским как первоочередной. Если коротко, то это вторая закупочная революция”, – написал он.

Нефедов отметил несколько отличий законопроекта от предыдущей редакции: обязательность использования Prozorro при закупках от 50 тыс. грн по новой упрощенной процедуре, что позволит вывести из тени более 250 тыс. закупок; автоматическое отклонение аномально низких ценовых предложений (которые более чем на 40% отличаются от средней цены предложения) для борьбы с «демпингом цен»; введение штрафов за нарушение законодательства в сфере публичных закупок в размере от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов (34-170 тыс. грн).

Также появится возможность отклонить предложения поставщиков, которые ранее не выполнили условия договора.

Для борьбы с “обжаловательным троллингом” предложено ввести дифференцированную плату за обжалование тендера и невозможность отозвать жалобу.

Справка УНИАН. Система Prozorro была распространена в Украине на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тыс. грн и услуг - более 1,5 млн грн. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.