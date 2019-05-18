Нефедов рассказал о коррупции в ProZorro и госзакупках на «тяп-ляп»

В то же время, по его словам, благодаря ProZorro государство сэкономило почти 80 миллиардов гривен за 4 года.

За четыре года существования система электронных закупок ProZorro сэкономила почти 80 миллиардов гривень государственных средств.

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Об этом в эфире Радио Свобода сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

«Для налогоплательщиков это вылилось в экономию, которая уже подбирается к 80 млрд грн. Это с 2015 года. Для украинского бизнеса это вылилось в то, что у нас самая большая доля малого и среднего бизнеса в закупках в Европе. Это вылилось в том, что больше половины опрошенных считает, что эта реформа привела к существенному уменьшению коррупции и проблем в закупках», – отметил Нефедов.

Отвечая на вопрос о критике работы ProZorro, Нефедов отметил, что система нуждается в совершенствовании, а реформа внедрена примерно наполовину. Однако, отметил он, несмотря на это, она коренным образом изменила ситуацию в государственных закупках.

«Есть ли там коррупция? К сожалению, есть. И она есть, к сожалению, в любой европейской стране. И сказать, что мы ее побороли – это, мягко говоря, смешно. В стране проводятся 5 тысяч тендеров на день. И, конечно, какая-то часть из них – они коррупционные. А еще большая часть из них просто непрофессиональны, когда не очень качественные закупщики покупают на «тяп-ляп». Знаете, есть такое слово «освоить бюджетные средства». Стала ли ситуация намного лучше с 2014 года, когда эта реформа была только в мечте? Да, конечно стала. И сравнивая то, что было во времена Януковича, это просто космос», – сказал Нефедов.

ProZorro – это система электронных площадок, на которых проходят электронные аукционы, где побеждает самое дешевое предложение.

Аукционы в ProZorro проходят по всем государственным закупкам для товаров и услуг, стоимость которых равна или превышает 200 тысяч гривень, для работ – равна или превышает 1,5 миллиона гривень. Для заказчиков, которые осуществляют свою деятельность в отдельных сферах хозяйствования, так называемые монополисты, стоимость товаров и услуг равна или превышает миллион гривень, для работ – равна или превышает 5 миллионов гривень.

С 1 августа 2016 года ProZorro стало обязательным для всех заказчиков государственных закупок.