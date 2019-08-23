Как изменилась доходы украинцев: Минсоцполитики обнародовало итоги трех лет

Минимальная зарплата в Украине с 2016 года выросла в три раза, а средняя в два раза. При этом за три года уровень безработицы упал с 9,3% до 8,8%.

Минимальная заработная плата в Украине с 2016 года увеличилась в три раза – с 1378 до 4137 грн в 2019 году, а средняя зарплата штатного работника выросла в два раза – с 4839 грн до 10027 грн.

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Об этом говорится в отчете Министерства социальной политики Украины, розданном журналистам на итоговой пресс-конференции министра социальной политики Андрея Ревы.

"На протяжении 2016-2019 годов, после падения в 2014-2015 годах, наблюдается стабильная тенденция роста реальных доходов населения", – сказано в отчете.

Как отметил в ходе пресс-конференции Рева, зарплаты повысили наименее социально защищенным гражданам, в том числе низкоквалифицированным работникам.

Кроме того, согласно отчету, прожиточный минимум увеличился на 45% - до 1936 грн, минимальная пенсия – на 45,6%. до 1564 грн, а средняя пенсия – на 76,5%, до 3006 грн.

При этом уровень безработицы за три года в Украине сократился с 9,3% (1,67 млн безработных человек трудоспособного возраста) до 8,8% (1,57 млн человек).

Отмечается, что в 2019 году продолжается тенденция по увеличению количества новых рабочих мест. При этом количество трудоустроенных на новосозданные рабочие места достигло 276,1 тыс. человек, превысив количество уволенных в связи с изменениями в организации производства на 154,4 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман спрогнозировал увеличение средней зарплаты до 540 долларов в следующем году.