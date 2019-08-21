Гройсман подвел итоги своей работы: вспомнил Яценюка и рассказал, какой оставляет страну

Премьер-министр сформулировал свои 12 приоритетов для страны.

Для решения текущих проблем экономика Украины должна стабильно расти на 5-7% ежегодно. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, подводя итоги работы своего правительства на последнем заседании.

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Гройсман отметил, что во втором квартале экономика Украины продемонстрировала максимальный за последнее десятилетие рост на уровне 4,6%, но необходимо достичь стабильного роста.

«Чтобы мы вышли из того состояния проблем, которые имеем, мы должны расти в 1,5-2 раза больше, чем растут соседние страны. Это означает, что мы должны расти на 5-7%», - сказал глава правительства.

Гройсман сформулировал свои 12 приоритетов для страны. В этом перечне дальнейшее повышение Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, где наша страна занимает 71 позицию, а также энергетическая независимость, модернизация транспортной инфраструктуры, децентрализация, реформа системы государственных услуг, повышение доходов граждан, образование, поддержка семей с детьми, здравоохранение, культура и национальная память, оборона и безопасность, политическая и экономическая интеграция с Евросоюзом.

«Очень важно, чтобы стратегия или цель успешной Украины была достигнута. В этом вопросе я как премьер-министр Украины желаю успехов новому правительству, новому парламенту, новому президенту. Поскольку успех Украины – это успех украинцев», - подчеркнул он.

Подводя итоги трехлетней работы правительства под своим руководством, Гройсман отметил улучшение ключевых экономических показателей.

«Мы оставляем страну следующему правительству с резервами почти 22 млрд долл. США. То есть, мы создали такие условия, при которых Национальный банк сформировал почти вдвое больше резервов», - сказал он.

Также Гройсман отметил, что курс национальной валюты остается приблизительно стабильным, а показатель госдолга к ВВП удалось снизить почти на 20%.

«Еще один показатель – это инфляция. Если в 2014 году она была почти 25%, то уже в прошлом году мы вышли меньше 10% - 9,8%. В этом году – 9,1%. Я считаю, мы имеем все шансы получить инфляцию по результатам 2019 года ниже 8%», - заявил глава правительства.

Также он напомнил, что премьер-министр Арсений Яценюк в 2014 году принимал казну с остатком на Едином казначейском счете в 108 тыс. грн, после чего передал правительству Гройсмана с остатком в 90 млрд грн.

«Мы сегодня передаем казну з остатком приблизительно 130 млрд грн, то есть, мы нарастили почти 40 млрд средств, которые находятся сегодня на счетах государственного казначейства», - подчеркнул Гройсман.

Также Гройсман заявил, что при сохранении курса реформ средняя заработная плата в следующем году может увеличиться до 540 долл., а в 2021 году - до 620 долл.

«Мы считаем, что в следующем году при сохранении этого курса средняя заработная плата может составить около 540 долл.», - сказал Гройсман, добавив, что в 2021 году средняя зарплата может увеличиться до 620 долл., тогда как сейчас она составляет 402 долл.

"Цель должна быть, чтобы средняя заработная плата в стране была в следующем году не меньше 540 долл., и я считаю, что этого возможно достичь", - отметил Гройсман.

Также он отметил, что минимальная зарплата в следующем году может увеличиться до 5,5 тыс. грн.

"Я считаю, что минимальная заработная плата по году должна быть около 5,5 тысяч гривень, понимаю, что это дискуссионный вопрос, но считаю это реалистичным", - добавил он.

По словам премьер-министра, цена на газ для населения, установленная в августе, является приемлемой и не должна повыситься во время отопительного периода 2019-2020 годов.

«Нам удалось заставить НАК «Нафтогаз Украины», начиная с мая, снизить цену на газ для населения на 25%. Надеюсь, что следующий отопительный сезон не будет связан с повышением цен для людей. Я считаю, что сейчас цены на август являются приемлемыми и могут быть использованы в следующий отопительный сезон», - сказал он.

По его словам, весь газ был закачан по ценам, который сейчас находятся на своем минимуме.

Справка УНИАН. В соответствии с Конституцией Украины, Кабинет министров слагает свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой.

Первое заседание новоизбранного парламента состоится на следующей неделе, 29 августа.