Чистая покупка валюты Нацбанком уже вдвое превысила прошлогодний показатель

Регулятор выкупил практически 100 процентов средств, которые зашли от нерезидентов.

Чистая покупка валюты Национальным банком Украины на межбанковском валютном рынке с начала года составила почти 3 миллиарда долларов и уже вдвое превысила показатель за весь прошлый год.

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Об этом сообщил в интервью УНИАН заместитель главы НБУ Олег Чурий.

«Все лишнее Нацбанк выкупает. Это и есть чистый приток - 3 миллиарда долларов, которые мы выкупили за неполный год. За весь прошлый год мы купили вдвое меньше - всего 1,4 миллиарда долларов», - сказал Чурий.

По его словам, регулятор скупает почти весь избыток валюты, в том числе выкупил практически 100 процентов средств, которые зашли от нерезидентов.

«Если покупать больше, могли бы помешать укреплению гривни. Но наша цель - не влияние на курсообразование, а пополнение резервов и недопущение резких колебаний», - добавил Чурий.

Как сообщал УНИАН, текущий объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины выше показателя на начало года на 79,8 млрд грн, или в 14 раз, и составляет 11% от общего объема ОВГЗ в обороте.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.