НБУ с начала года купил на межбанке $3 миллиарда

В том числе за июль и первые два рабочих дня августа куплено 1,3 миллиарда долларов.

Национальный банк Украины за период с 1 января по 2 августа купил на межбанковском валютном рынке 2,910 миллиарда долларов.

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Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в том числе за январь регулятор купил 208 миллионов долларов, за февраль - 327 миллионов долларов, за март - 257 миллионов долларов, за апрель – 321,5 миллиона долларов, за май – 203,5 миллиона долларов, за июнь - 322 миллиона долларов, за июль и первые два рабочих дня августа – 1,271 миллиарда долларов.

Данилишин напомнил, что за июль Нацбанк нарастил международные резервы почти на 6% - до 21,8 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 августа составили 21,84 миллиарда долларов, что на 5,8% выше показателя на начало июля.