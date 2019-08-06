Международные резервы Украины выросли до шестилетнего максимума

Увеличение резервов обусловлено покупкой НБУ валюты на межбанковском рынке.

Международные резервы Украины на 1 августа составили 21,84 миллиарда долларов, что на 5,8% выше показателя на начало июля, сообщает Национальный банк Украины.

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Согласно данным на сайте НБУ, увеличение резервов в июле обусловлено покупкой регулятором валюты на межбанковском рынке.

Согласно сообщению, положительной динамике резервов в течение прошлого месяца способствовали благоприятная ситуация на валютном рынке, которая сложилась вследствие роста интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, а также сохранение положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта и умеренных объемов импорта.

В НБУ подчеркнули, что эти факторы обусловили существенное превышение предложения валюты над спросом и дали Нацбанку пополнить международные резервы благодаря интервенциям на межбанковском валютном рынке на общую сумму 1,27 миллиарда долларов США. Интервенций по продаже валюты регулятор в июле не проводил.

Кроме того, на динамику резервов повлияли операции правительства по управлению государственным долгом. Так, в июле поступления от размещения ОВГЗ, номинированных в валюте, составили 1 миллиард долларов, что позволило почти полностью компенсировать платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

Также переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) повлияла на динамику резервов за указанный период. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 56,6 миллиона долларов.

"По состоянию на 1 августа 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины на конец 2019 года до 21,7 миллиарда долларов с 21,2 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее.

Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до 20,820 миллиарда долларов, обновив пятилетний максимум.