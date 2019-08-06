Гривня подешевела: официальный курс НБУ

Национальный банк на вторник, 6 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,74 грн/долл., к евро – на уровне 28,78 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2573.5045 (5 августа – 2553.7711)

100 EUR – 2877.6927 (5 августа – 2836.2182)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,63/25,67 грн/долл., что на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 28,65/28,69 грн/евро, что на 32 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.