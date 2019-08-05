Что с курсом гривни: доллар и евро продолжают дорожать

Гривня на межбанке 5 августа подешевела к доллару на 11 копеек – до 25,63/25,67 грн/долл.

В понедельник, 5 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,63/25,67 грн/долл., что на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 28,65/28,69 грн/евро, что на 32 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на вторник, 6 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,74 грн/долл., к евро – на уровне 28,78 грн/евро.