Гривня в плюсе: курсы валют на пятницу

Национальный банк на пятницу, 26 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,49 грн/долл., к евро – на уровне 28,33 грн/евро.

В четверг, 25 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,45/25,48 грн/долл., что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 28,27/28,30 грн/евро, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2548.7337 (25 июля – 2551.6300)

100 EUR – 2832.9175 (25 июля – 2842.5158)