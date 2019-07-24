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В Украине продолжает дешеветь валюта: курсы НБУ

18:21, 24 июля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2551,6300 (24 июля – 2563,0047)

100 EUR – 2842,5158 (24 июля – 2863,6452)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 24 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,44/25,47 гривни/доллар, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 28,36/28,39 гривни/евро, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Теги: #официальный курс#официальная гривня