Госбюджет в первом полугодии ушел в «минус» на 872 миллиона гривень

Это в 11 раз ниже дефицита за аналогичный период прошлого года.

Государственный бюджет Украины за январь-июнь 2019 года исполнен с дефицитом в размере 871,6 млн грн, что в 11 раз ниже дефицита за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период исполнен с профицитом 21,062 млрд грн, что вдвое больше показателя годом ранее.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.

Национальный банк Украины в мае-июне полностью перечислил в госбюджет прибыль за прошлый год в сумме 64,9 млрд грн.