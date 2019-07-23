Минфин одолжил в госбюджет еще 7 миллиардов гривень

Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,953 млрд грн.

Читайте такжеНБУ не видит рисков от массовой скупки гособлигаций иностранцами

Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 84, 189, 350 и 1022 дня с доходностью 16,63%, 16,73%, 16,99% и 16,55% годовых соответственно.

Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов на прошлой неделе провело наиболее успешный в этом году аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма, в ходе которого привлекло в госбюджет 33,3 млрд грн, включая 1 млрд в долларах США.