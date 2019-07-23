В Украине 5 августа стартует введение международного номера банковского счета IBAN

С 1 ноября применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов.

Украинские банки с 5 августа будут открывать новые счета своим клиентам с применением международного номера банковского счета IBAN.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, действующие номера счетов банки будут менять с сохранением действующего номера аналитического учета.

Отмечается, что с 1 ноября применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств.

При этом все платежные карты остаются платежным инструментом, предоставляющим возможность инициировать перевод средств с банковского счета.

Структура нового номера будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов, включая код Украины, контрольный разряд, код банка и счет.

Справка УНИАН. Введение международного номера банковского счета IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.

Кроме того, Национальный банк планирует введение платежей с использованием QR кодов, содержащих информацию о номере IBAN, что будет способствовать упрощению оплаты счетов и обмена платежной информацией.