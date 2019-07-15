Фискальная служба отчиталась о рассрочках бизнесу по уплате НДС

ГФС предоставила бизнесу рассрочку по уплате НДС при ввозе оборудования на сумму 11,3 млн евро и 1,4 млн долл.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) с начала действия механизма предоставления рассрочки по уплате налога на добавленную стоимость при ввозе оборудования (с февраля 2018 года) по состоянию на 1 июля текущего года предоставила бизнесу рассрочку на сумму 11,3 млн евро и 1,4 млн долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

«Государственная фискальная служба Украины по состоянию на 1 июля 2019 года приняла 179 решений о предоставлении плательщикам рассрочки налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства на территории Украины на общую сумму 11,3 млн евро и 1,4 млн долл. США. Из них по 60 заявкам решение принято таможнями по согласованию с ГФС, поскольку сумма налога, заявленная к рассрочке, составляет более 1 млн грн», - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, наибольшие суммы рассрочки предоставлены Киевской таможней ГФС - 1,9 млн евро и 712,5 тыс. долл., Харьковской таможней - 2,3 млн евро, Хмельницкой таможней - 1,5 млн евро и 185,5 тыс. долл. и Днепропетровской таможней – 1,3 млн евро.

Также сообщается, что ГФС осуществила 146 таможенных оформлений импорта оборудования с рассрочкой уплаты НДС на сумму 331 млн грн.

Рассрочка предоставлена при ввозе оборудования для собственного производства предприятиями легкой промышленности, металлообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, строительной отрасли, а также медицинского оборудования и стеклоизделий.

«Всего по состоянию на 1 июля 2019 года налогоплательщики подали в таможни ГФС 313 заявлений о предоставлении рассрочки по уплате НДС. Таможнями рассмотрено 307 заявок, из которых по 80 дан отказ из-за несоблюдения обязательных требований, в частности, из-за наличия налогового долга у предприятий, отсутствия информации о предмете или сумме контракта», - сказано в сообщении.

Кроме того, 48 заявок отозваны налогоплательщиками, и принято решение относительно таможенного оформления с полной уплатой НДС.

«Сейчас на рассмотрении в таможнях ГФС находятся 6 заявлений», - уточнили в Фискальной службе.

Справка УНИАН. В Украине до 1 января 2020 года действует норма, согласно которой контролирующий орган по заявлению налогоплательщика предоставляет рассрочку (равными частями) уплаты НДС на срок, указанный в заявлении плательщика налога, но не более 24 месяцев, без начисления процентов, пени и штрафов, при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования и комплектующих для собственного производства. Соответствующее постановление о порядке предоставления такой рассрочки Кабинет министров утвердил в феврале 2018 года.