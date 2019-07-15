Сегодня Нефедов приступает к обязанностям главы таможни

По словам Нефедова, за время работы в Минэкономразвития ему удалось создать систему электронных госзакупок Prozorro, обеспечить рост Украины на 16 позиций в рейтинге Doing Business, а также запустить малую приватизацию.

Новоназначенный глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов завершил свою работу на посту первого заместителя министра экономического развития и торговли и с сегодняшнего дня, 15 июля, приступает к обязанностям руководителя таможенной службы.

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Об этом Нефедов написал на своей странице в сети Facebook.

"12 июля был последний рабочий день, е-декларацию об увольнении подал, обходной лист подписал, трудовую (книжку) забрал. Спасибо Министерство экономического развития, буду скучать. С понедельника стоим на таможне", - написал Нефедов.

Он отметил, что более чем за четыре года работы в Минэкономразвития ему удалось создать систему электронных госзакупок Prozorro, систему электронных аукционов "Prozorro.Продажи", обеспечить рост Украины на 16 позиций в рейтинге Doing Business, запустить малую приватизацию, отменить советские ГОСТы и провести 7 заседаний правительства по дерегуляции.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

По словам Нефедова, новая служба начнет деятельность через 2,5 месяца.