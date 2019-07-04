У ФГВФЛ отсутствуют юроснования не подписывать договор по продаже пула кредитов «Дельта Банка»

У Фонда гарантирования вкладов физических лиц отсутствуют юридические основания не подписывать договор по итогу торгов 7 июня на аукционе DebtX по продаже кредитов «Дельта Банка», по которым в залоге находятся Ильичевский масложировой комбинат, Ильичевский зерновой порт, Одесский масложировой комбинат и ряд других объектов масложировой отрасли, компании «Скай»

Об этом на круглом столе «Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?» заявила замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

«Мы еще раз повторяем, что конкурс был прозрачным и регламент не был нарушен», - сказала она.

По словам Рекрут, снижение цены продажи пула активов до 182,5 млн грн на июньском аукционе, по сравнению, с 906 млн грн, который победитель торгов финансовая компания «Скай» готова была на мартовском, который отменил суд, вызвало подозрение в сговоре и ФГВФЛ сейчас согласовывает итоги с залоговыми кредиторами – Укрэксимбанком и НБУ.

Она сообщила, что компания «Скай» уже оплатила лот, Укрэксимбанк согласовал сделку, а решение Нацбанка ожидается до конца июля.

В свою очередь, член совета НБУ Тимофей Милованов отметил, что залоговые активы надо продавать быстро и не важно по какой цене, чтобы инвесторы смогли заняться их развитием.

«Самое главное, чтобы активы работали», - сказал он.

С ним согласились замглавы ПУМБ Константин Школяренко и глава финкомпании «Авистар» Юрий Костробий.

«За полгода недобросовестный заемщик может «нарыть противотанковые рвы», чтобы кредитор не добрался до активов», - сказал Школяренко.

Костробий добавил, что скорость продажи – это то что отличает рынок работы с корпоративными кредитами.

Рекрут резюмировала, что ситуация с торгами по продаже пула кредитов «Дельта Банка», особенно, отмена судом результатов конкурса негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физлиц 7 июня на площадке The Debt Exchange продал обязательства по кредитным договорам «Дельта Банка» за 182,5 млн грн. Стартовая цена составляла 868,8 млн гривен и в ходе торгов цена снизилась почти на 80%.

Победителем аукциона стала финансовая компания «Скай», конечным бенефициаром которой является собственник «Кернел Груп» Андрей Веревский. Она же в марте 2019 победила в аукционе, согласившись заплатить 906 млн грн за активы «Дельта Банка», однако сделку заблокировал Окружной административный суд Киева по иску финансовой компании «Октант», которая даже не принимала участие в торгах.

До этого Фонд гарантирования 10 раз безуспешно пытался продать этот пул активов через ProZorro