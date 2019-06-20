Финансовая [без]грамотность. Как украинцам научиться жить лучше

Финансовая неграмотность граждан – долгоиграющая проблема Украины. Некомпетентность населения в данной сфере стала одной из главных преград на пути к финансовой инклюзии. А именно она призвана обеспечить полный и прозрачный доступ граждан и бизнеса к банковским продуктам и сервисам, независимо от дохода, возраста, места жительства или вида деятельности. В современном мире финансовая инклюзия рассматривается как один из важнейших драйверов экономического развития. В нашей стране с этим не сложилось. И переломить эту тенденцию не удалось за все время независимости.

Практически каждый третий украинец не может правильно распоряжаться своими средствами - накапливать, получать от сбережений прибыль и инвестировать, опять-таки, получая доход. «Копя» под матрасом свои кровно заработанные, что происходит из-за неосведомленности о современных финансовых услугах и реформах рынка, каждый второй украинец теряет свои средства. То есть, происходит обнищание населения, а это только отрицательно сказывается на общей экономической картине. К такому выводу пришли международные аудиторы.

Так, по результатам исследования Индекса финансовой грамотности Организации экономического сотрудничества и развития, проведенного Агентством США по международному развитию (USAID) совместно с Национальным банком Украины, наша страна заняла последнее место в рейтинге финансовой грамотности среди стран ОЭСР. Правда, есть один «успокоительный» момент – мы разделили «пьедестал» с соседней передовой Польшей, которую, по прогнозу Всемирного банка, Украина сможет догнать, при нынешних темпах развития, только через 50 лет.

«Относительно результатов Украины? у меня есть две новости – хорошая и плохая. Начнем с плохой: Украина, к сожалению, по Индексу финансовой грамотности, рассчитанному в результате опроса, заняла последнее место среди стран ОЭСР с баллом 11,6. Позитив в том, что это место мы разделили с нашим соседом - Польшей, что вселяет немного оптимизма», - сообщила заместитель руководителя проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Юлия Витка.

Индекс формировался на основании следующих факторов: финансовые знания – базовые понятия процентных ставок и инфляции; отношение к вопросам собственных финансов; планирование – сбережения и инвестиции. Лидерами по уровню финансовой грамотности признаны Франция, Норвегия и Канада. Их показатель 14,9, 14,6 и 14,6, соответственно.

Данный опрос проводился во всех областях Украины среди людей разного уровня благосостояния в возрасте от 18 до 79 лет, погрешность составляет плюс-минус 2%. Настораживает тот факт, что самый низкий уровень финансовой грамотности зафиксирован в перспективной по возрасту группе - от 18 до 24 лет, самый высокий - от 25 до 34 лет. Дальше – чем старше, тем хуже.

И еще один важный момент - согласно опросу, около половины украинцев не смущает уклонение от уплаты налогов, но при этом подавляющее большинство хотят знать, как расходуются их налоги. 50% опрошенных признали, что не всегда оплачивают свои счета вовремя. Чаще всего это касается оплаты аренды, газа и электроэнергии.

Уровень доверия к банкам остается низким (причем тенденция идет по нарастающей – сейчас банкам не доверяют 53% украинцев, в 2015 году таких было лишь 19%), на фоне чего только 12% граждан хранят сбережения на депозитных счетах. Как результат финансовой безграмотности, более половины украинцев в последний год сталкивались с нехваткой получаемых доходов для покрытия расходов, треть из них одалживали необходимые средства.

«58% украинцев сказали, что в течение последних 12 месяцев были такие ситуации, что их доход не покрывал расходы. Это - большая цифра. В той же Польше - это 18%», - отметила Витка, добавив, что из тех, кто вынужден «сводить концы с концами», 30% одалживают деньги, в то время как в Польше этот показатель составляет 12%.

Не радуют и выводы Всемирного банка, по оценкам которого 37% украинцев находятся за пределами финансовой системы, не имея банковских счетов. Доля граждан, активно пользующихся интернетом и мобильным банкингом, в Украине в 7-8 раз ниже, чем в Польше или США. Если в этих странах свыше 95% розничных платежей и переводов осуществляются дистанционно, то банковские отделения в Украине перегружены операциями с наличностью.

Поиск выхода

Еще в 2018 году глава НБУ Яков Смолий признал, что уровень финансовой грамотности населения требует немедленных корректировок. Для повышения этого показателя необходимо стимулировать развитие новейших финансовых технологий, усиливать защиту прав потребителей и работать над повышением осведомленности.

«Финансовая инклюзия – путь к будущему росту экономики посредством мобилизации сбережений населения, инвестиций в развитие Украины, а также диверсификации финансовой системы», - подчеркнул тогда Смолий.

Вот только пока ничего не изменилось. В нашей стране по сей день банковские счета есть только у 63% граждан, что говорит о все еще низком уровне доступности финансовых услуг. Более трети населения никак не связывают свою жизнь с банковским сектором. Эти цифры несравнимы с европейскими показателями: в Чехии финансовая инклюзия населения составляет 81%, в Венгрии - 75%, Беларуси - 81%, Австрии - 98%, Голландии - 100%, Дании - 100%.

Безусловно, повышение финансовой грамотности напрямую связано с уровнем доверия к банковской системе. У нас он подорван цепочкой финансовых кризисов. Защитить население от денежных потерь, вернув, тем самым, доверие к банкам, можно лишь законодательно. И соответствующий законопроект - о совершенствовании защиты прав потребителей финуслуг – был зарегистрирован в Верховной Раде еще в декабре 2015 года. Более того, документ даже был принят в первом чтении в марте 2016 года, но второе чтение за три года так и не состоялось.

Нацбанк решил исправить ситуацию уже в этом году, не дожидаясь «благословения» парламента. Повышать уровень доверия украинцев к финансовым инструментам регулятор планирует путем создания подразделения защиты прав потребителей финуслуг.

«Решения парламента так и не дождались. Однако это не повод оставлять людей один на один с их проблемами с банками и небанковскими финучреждениями. Сегодня с большим удовольствием сообщаю: Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами», - подчеркнул Смолий.

По его словам, как и ранее, Нацбанк будет рассматривать обращения граждан, но цепочка «жалоба - реакция - изменения в нормативные акты» станет короче, что позволит сократить количество недоразумений между банками и их клиентами.

Также глава НБУ сообщил, что регулятор разработал видение будущей стратегии финансовой грамотности, чтобы подготовить молодежь к жизни в реальном мире.

Кроме того, до конца года Национальный банк планирует принять ряд нормативных документов по защите прав потребителей финуслуг и ужесточить контроль их выполнения. По словам заместителя главы НБУ Романа Борисенко, в ближайшее время они будут обнародованы для общественного обсуждения.

«Уже до конца года эти регуляции заработают. Национальный банк будет наблюдать за рынком, за поведением финансовых учреждений, прежде всего, банков. И будет реагировать на нарушение правил посредством рекомендаций, предупреждений и штрафов», - сказал он.

Есть предложения относительно повышения финграмотности и от банков. К примеру, государственный «Ощадбанк» считает, что нужно законодательно обязать украинцев открывать счета.

«Будет достаточно существенное развитие и финансовой грамотности, и инклюзии, когда будет законодательно обеспечена обязанность человека иметь счет в банке, в любом банке. Может, это и достаточно жестко звучит, но мне кажется, что в данном случае это - здоровый финансовый протекционизм», - заявил заместитель главы правления «Ощадбанка» Антон Тютюн. По его мнению, имея счет в банке с 16 лет, человек с годами станет финансово грамотным.

Почему бедные? Потому что…

Свое видение будущего инклюзии и повышения финграмотности населения высказали и эксперты.

Президент Инвестиционной группы «УНИВЕР» Тарас Козак хоть и считает спорной позицию нашей страны в рейтинге финансовой грамотности, но признает, что ситуация в Украине в целом печальная, так как больше трети взрослого населения не имеют доступа к финуслугам. То есть, проникновение банковских инструментов очень низкое. А ведь, в настоящее время, именно они являются обязательным условием цивилизованного государства. При этом счет в банке – простейший фактор финграмотности. Но он отсутствует у 37% украинцев. Поэтому очень проблематично говорить о более сложных вещах - страховании, накоплении, покупке ценных бумаг, инвестировании.

«Финансовая неграмотность – наследие Советского Союза, да и недоверие к банковской системе возникло еще в те времена. Затем, в независимой Украине, при каждом финансовом кризисе незащищенные слои населения теряли все свои сбережения. Фонд гарантирования вкладов переполнен проблемами – задержка, минимум на полгода, доступа к деньгам, конвертация по «неудобному» курсу нацвалюты, и люди теряют почти все. К тому же, очень ограниченная сумма компенсации – 200 тысяч. Таким образом, у этой беды двухстороннее движение. С одной стороны, украинцы финансово безграмотны, с другой - государство не обеспечивает их защиту, откуда и недоверие к финансовой системе и нежелание ею пользоваться», - сказал эксперт.

Он напомнил, что, помимо этого, существует и ряд других показателей нынешней негативной ситуации. «К примеру, на тысячу граждан страны, в среднем, приходится шесть терминалов банковского обслуживания. Если в Киеве этот показатель составляет 16 аппаратов, то в Тернопольской и Закарпатской областях – 3. В Польше, в среднем, 12,5 банкоматов на тысячу населения даже в сельских округах, в Британии – более 50 аппаратов. То есть, и тут проблема, а ведь банкоматы - самые элементарные вещи в финансовой системе», - отметил Козак.

По его словам, финансовая неграмотность приводит к тому, что популярными на рынке становятся разного рода мошенники, создаются всевозможные финансовые пирамиды, которые обворовывают людей. Таким образом, финансово безграмотные украинцы не только страдают от того, что не могут сберегать и накапливать свои средства и получать от этого доход, но и еще теряют свои деньги.

«Люди не понимают, что нельзя вкладывать свои средства в предложения под 10% в месяц, так как этот показатель нельзя обеспечить. То есть, они неадекватно оценивают доходы и расходы. Берут кредиты под 0,5-1% в день и считают это выгодным. Даже не в состоянии подсчитать, что в месяц им придется заплатить половину займа дополнительно. Кроме того, украинцы совершенно не умеют пользовать страховыми услугами. Страховые компании на этом наживаются – сдирают с людей деньги, не компенсируя убытки при страховых случаях. Финансовая безграмотность населения позволяет работать на рынке мошенникам, что искажает конкуренцию. Прозрачные и ответственные компании не могут в такой среде находится. Большинство финансовых и страховых компаний, в отличие от очищенной банковской системы, продолжают работать не прозрачно», - рассказал Козак.

Он считает, что для исправления ситуации необходима ответственность государства, которое так и не смогло создать достойный контроль финансовой небанковской структуры. Тут к месту напомнить о законопроекте о «сплите», который подразумевает разделение функций Нацкомфинуслуг между Нацбанком, которому перейдет аудит небанковских финучреждений, и Нацкомиссии по ценным бумагам – контроль различных фондов, в том числе пенсионных. Этот документ уже четыре года «пылится» в Верховной Раде. И несмотря на то, что на его первоочередности для принятия настаивают и международные партнеры, он не принимается, так как есть лоббисты, которые не заинтересованы в честном рынке. Однако, без должного контроля финрынка невозможно поднять доверие к финсистеме, а значит и переломить ситуацию с финансовой безграмотностью населения.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский также считает основной причиной создавшейся проблемы -недоверие к банковской системе, что обусловлено банкротством финучреждений во все годы независимости, но особенно - за последние. Сыграли свою роль и аферы, в частности, пирамиды 90-х, банкротство кредитных союзов, страховых компаний, что заканчивалось потерей средств вкладчиками и клиентами.

«Кроме того, один из факторов - низкое качество преподавания в высших учебных заведениях профильных дисциплин, что привело к недостаточному уровню понимания смысла и природы финансовых инструментов. Еще – недостаточное продвижение банками широкого спектра финансовых инструментов», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, для повышения финансовой грамотности, в первую очередь, нужно восстановить доверие к финансовой системе, обеспечить ее надежность, а также эффективный государственный контроль с целью недопущения мошеннических схем. Также необходимо проведение информационных компаний, дабы наглядно презентовать населению различные финансовые инструменты, их преимущества, риски и возможности использования «на практике». А вот принуждение открытия украинцами счетов в банках приведет только к усилению недоверия и ухудшению ситуации.

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская тоже не разделяет позицию «Ощадбанка» в отношении закрепления на законодательном уровне обязательств по открытию счетов.

«Позиция «Ощадбанка» понятна, он рассчитывает на прирост клиентской базы. Но инклюзия – это возможности, которые гражданин получает, открывая счет в банке, а не обязанности. На мой взгляд, любая обязаловка вызывает реакцию протеста. Более 10 миллионов украинцев проживают в населенных пунктах с численностью менее 2 тысяч человек. Объективно, для банков часто просто нерентабельно открытие отделений или содержание банкоматов в таких городках. Так что представители финучреждений лукавят. Даже если такой гражданин откроет счет или карту, то не сможет ею полноценно воспользоваться. Поэтому речь о глобальных изменениях. У многих людей нет доверия к банкам, в последние годы их обанкротилось слишком много. Поэтому инклюзия – это трансформация мировоззрения на базе доверия к банковской системе и доступа к возможностям, которые открываются при работе со счетами», - прокомментировала ситуацию Томашевская.

Эксперт по международному и налоговому праву Святослав Дубина подчеркивает, что финансовая грамотность - это не только умение управлять финансами и применять современные технические инструменты. Хотя это тоже важно. Но прежде всего - это понимание планирования и бюджетирования всех видов жизнедеятельности.

«Когда я учился в школе, у нас был хороший предмет - этика семейной жизни. В него входил и курс экономической грамотности. Начиная от понимания, что такое семейный бюджет, из каких частей он состоит, заканчивая собственным планированием средств на год, на месяц и на каждый день. В этом ракурсе и нужно подходить - необходимо начинать обучение бюджетированию еще в школе», - отметил Дубина.

Таким образом, пока государство не вернет доверие населения к банковской системе, пока не обеспечит защиту прав гражданина как пользователя финансовыми услугами, пока не начнет с малого возраста обучать украинцев принципам использования финансовых инструментов – ситуация с финансовой грамотностью не изменится. И, перефразируя, будем жить согласно пословице – «Почему бедный? Потому что безграмотный. Почему безграмотный? Потому что бедный». Этот порочный круг без немедленных реформ не разорвать.

Нана Черная