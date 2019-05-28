Конец лета или осенью: Данилюк назвал сроки получения следующего транша МВФ

Новый транш можно ожидать после формирования правительства либо после парламентских выборов.

Украина может получить следующий транш кредита от Международного валютного фонда в конце лета или осенью.

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Об этом заявил новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи команды Зеленского с представителями миссии Международного валютного фонда.

«После формирования правительства либо после парламентских (выборов - УНИАН). Транш важен, но он более важен для Национального банка, он пополняет золотовалютные резервы. Сейчас важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства как внутренние, так и внешние. Поэтому тут важно сотрудничество с МВФ... Конец лета или осенью (можно ожидать новый транш фонда - УНИАН)», - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, 20 мая, в день своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы. 23 мая указ президента о роспуске парламента вступил в силу. Внеочередные выборы назначены на 21 июля.

Также глава государства предложил действующему составу правительства подать в отставку. Спустя несколько часов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку. 23 мая Гройсман подал в Верховную Раду заявление об отставке.

В Украине вторую неделю работает миссия МВФ с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

На прошлой неделе в МВФ заявили о готовности возобновить переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов и формирования нового правительства.